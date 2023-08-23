23 августа, 01:02,
обновлено 23 августа, 01:13
Военная операция на Украине

В МО России заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ тремя БПЛА

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве, они уничтожены и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в "Москва-Сити", пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, - сказали в военном ведомстве, уточнив, что третий беспилотник был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". Также там отметили, что пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат в Можайском районе Подмосковья, еще один БПЛА попал в строящееся здание на территории "Москва-Сити". 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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