23 августа, 01:25

Перевозку пассажиров на переправе между Сахалином и материком приостановили из-за поломки

Паром "Сахалин-9" вывели из эксплуатации для проведения внепланового ремонта

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Пассажирские перевозки приостановили на переправе Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), соединяющей остров с материком, из-за поломки парома. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ванинского района.

"22 августа паром "Сахалин-9" выведен из эксплуатации для проведения внепланового ремонта. На время ремонта на линии Ванино - Холмск продолжит работу судно "Сахалин-10". Перевозка пассажиров временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Паромная переправа Ванино - Холмск - единственный морской путь между Сахалином и материком. Переправа обеспечивает доставку в островной регион товаров народного потребления (грузы завозятся по железной дороге и автофурами) и перевозку пассажиров. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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