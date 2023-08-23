23 августа, 03:18

На севере Иркутской области уровень воды в реке Киренге опустился ниже критического

В Казачинско-Ленском районе действует режим ЧС

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Киренге в селе Казачинском на севере Иркутской области опустился ниже критической отметки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Паводковая ситуация в Казачинско-Ленском районе стабилизировалась, уровень реки Киренги ниже критических отметок. Эвакуированные жители села Казачинского вернулись в свои дома, в пунктах временного размещения людей нет", - говорится в сообщении.

В пострадавших от паводка населенных пунктах района спасатели продолжают оказывать жителям адресную помощь.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области начала ухудшаться 20 августа. Вода в Киренге в районе Казачинского повышалась до 286 см при критической отметке 250 см. В селе и еще четырех населенных пунктах района было подтоплено 56 участков, 10 жилых домов. В Казачинском семерых человек эвакуировали из своих домов в пункт временного размещения. В Казачинско-Ленском районе был введен режим ЧС. 

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