Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков за полдня

В городе выпало 72 мм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших во Владивостоке за первую половину среды, составило 72 мм в городе и 80 мм в пригороде при норме для всего августа 176 мм, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Сильные дожди на территории Владивостока продолжаются. С утра до 13:00 (06:00 мск) в городе выпало 72 мм осадков, а в пригороде уровень достиг 80 мм. Месячная климатическая норма для августа в городе составляет 176 мм", - сообщили в пресс-службе.

По информации мэрии, на время непогоды подразделения Владивостокского предприятия электрических сетей переведены в режим повышенной готовности. В городе для безопасности пассажиров остановлена единственная трамвайная линия. Когда дождь усиливается, вода скапливается в пониженных местах Владивостока, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации.

Активные фронты приносят сильные дожди по всему Приморскому краю. В Уссурийске снова подтоплен микрорайон "Семь ветров", который сильнее всего пострадал при наводнении прошлой недели. Отрезаны от дорожного сообщения крупный поселок Хороль в Хорольском районе и поселок Партизан в Уссурийске. При этом, как сообщили ТАСС в правительстве Приморья, подтопленных социальных учреждений к настоящему моменту в регионе нет.

Ливни вновь начались в Приморском крае. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.