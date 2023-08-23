В Японии арестовали двух мужчин, отправивших 300 тыс. факсов с угрозами о минировании

Им грозит до трех лет тюрьмы

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Токийская полиция арестовала двух местных жителей, которые в течение 2023 года отправили около 300 тыс. факсов в различные муниципальные и образовательные учреждения с угрозами о минировании. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что задержанные (одному из них 26 лет, другому 22 года) массово рассылали через интернет факсы с угрозами о минировании, требуя денежные выкупы в размере 300 тыс. иен (около $2 тыс.). В случае отказа платить отправители угрожали активировать взрывные устройства. В общей сложности они направили около 300 тыс. факсов в учреждения по всей стране. Мужчины пользовались приложением для шифрования, чтобы скрыть адрес отправителя.

На допросе оба признали свою вину, отметив, что таким образом они самовыражались. Молодым людям вменяется воспрепятствование работе частных или государственных предприятий, что в Японии карается сроком до трех лет или крупным денежным штрафом.