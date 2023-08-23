С "Красноярснефтепродукта" потребовали компенсацию за использование изображения Лунтика

Истцами выступили компания Carte Blanche Greetings Limited, студия анимационного кино "Мельница" и компания "Ноль плюс медиа"

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Компания Carte Blanche Greetings Limited, студия анимационного кино "Мельница" и компания "Ноль плюс медиа" подали иски в Арбитражный суд Красноярского края к "Красноярснефтепродукту" (контрольный пакет находится в собственности правительства края), владеющему в регионе самой большой сетью АЗС, с требованием компенсации за продажу пряников с изображением героев популярных мультфильмов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

"Carte Blanche Greetings Limited, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и ООО "Ноль плюс медиа" обратились в Арбитражный суд Красноярского края с исками к НАО "Красноярскнефтепродукт" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "Лунтик", "Божья Коровка Мила", "Кузя", "Пчеленок", "Пчела Баба Капа", "Шершень Генерал Шер", "Паук Шнюк", "Червяк Корней Корнеич", "Аленка", "Варя", "Маша", "Снежка", "Медвежонок Tatty Teddy", а также "Лео" и "Тиг", - говорится в сообщении.

В исковых заявлениях указано, что в магазинах "Красноярскнефтепродукта" продавались контрафактные пряники с изображением героев популярных мультфильмов, авторские права на которых принадлежат этим трем компаниям.

"Красноярскнефтепродукт" управляет в крае сетью из 172 автозаправок и владеет 10 нефтебазами, являясь крупнейшей сетью АЗС в регионе. Компания обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.