Дарданеллы временно закрыли в связи с работой авиации по тушению крупного лесного пожара

Ночью пожар тушили ограниченными силами, сообщил телеканал NTV

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы утром вновь временно прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами пожарной авиации. Об этом сообщил из региона телеканал NTV.

Пролив закрывался для судоходства во вторник в одну и обе стороны для работы пожарной авиации и катеров с водометами, а также из-за ограничения видимости от дыма лесных пожаров в провинции Чанаккале. В 21:30 мск проход судов из Мраморного море в Эгейское был возобновлен в одностороннем порядке. С рассветом по решению Минтранса Турции пролив вновь решено закрыть, чтобы более эффективно использовать группировку пожарных сил.

Ночью пожар тушили ограниченными силами. Использовались четыре вертолета, оснащенные системами ночного видения, и наземные силы пожарных подразделений.

В тушении пожара, охватившего площадь в 1,5 тыс. га, задействовано 8 самолетов, в том числе амфибии, порядка 30 вертолетов, свыше 200 средств наземной техники. В превентивных целях была проведена эвакуация 1,2 тыс. жителей девяти деревень, расположенных в районе пожара, а также местной больницы.

Пожар возник во второй половине дня во вторник и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в провинции Чанаккале в среду будет превышать 30 градусов и сопровождаться ветром, скорость которого может составлять от 30 до 60 км/час. Это может способствовать распространению огня и затруднить тушение пожара.