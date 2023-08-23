В "Примтеплоэнерго" заявили о непричастности к загрязнению земли нефтепродуктами

Речь идет о территории площадью 40 тыс. кв. м в селе Покровка Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Краевое государственное предприятие "Примтеплоэнерго" не имеет отношения к загрязнению нефтепродуктами 40 тыс. кв. м земли в селе Покровка Приморского края, заявили ТАСС в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что весь мазут котельной находится в закрытых емкостях.

"На объекте проведена инвентаризация топлива: мазут "Примтеплоэнерго" в полном объеме находится в закрытых опломбированных надземных емкостях, целостность которых не нарушена. Запорно-регулирующая арматура емкостного парка также опломбирована и находится в исправном состоянии. Для подтверждения факта иного источника загрязнения взят анализ топлива из емкостей "Примтеплоэнерго" и из загрязненной почвы", - привела пресс-служба слова главного инженера предприятия Вячеслава Бабича.

При этом предприятие проводит работу по ликвидации загрязнения территории во взаимодействии с главой муниципалитета. Выставлены боновые заграждения, закуплен реагент для сбора нефтепродуктов, в очистке территории задействованы свыше 20 сотрудников "Примтеплоэнерго", специализированная техника.

"По предварительным оценкам, нефтепродукты из неизвестного источника могли находиться длительное время в глубине почвы и выйти на поверхность в результате проливных дождей. "Примтеплоэнерго", которое оказывает услуги теплоснабжения в селе Покровка с 2005 года, подземных топливных емкостей в эксплуатации не имеет", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения нефтепродуктами почвы в селе Покровка. Предварительно ведомство возложило ответственность за произошедшее на "Примтеплоэнерго".