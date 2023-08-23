Жителя Норильска приговорили к колонии за призывы к насилию к жителям ДНР и ЛНР

Также мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Суд в Норильске приговорил местного жителя к двум годам и девяти месяцам колонии за призывы к насильственным действиям в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также за хранение трех электродетонаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

По версии следствия, мужчина размещал материалы с соответствующими призывами в своем аккаунте в "Инстаграме" (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Кроме того, у него дома нашли три электродетонатора ЭД-8Э.

В результате рассмотрения дела суд не только назначил подсудимому 2 года д9 месяцев и 2 дня лишения свободы в колонии общего режима, но и оштрафовал его на 50 тыс. рублей, лишив также права заниматься администрированием интернет-сайтов на 1 год, говорится в распространенном сообщении. Мужчина был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).