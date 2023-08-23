В Иркутске на крыше дома нашли гранату эпохи Первой мировой войны

Снаряд находился во взведенном состоянии без предохранительной чеки

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Гранату времен Первой мировой войны, представлявшую опасность, обнаружили на крыше частного деревянного дома в Иркутске. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

"Боеприпас времен Первой мировой войны представлял опасность. В связи с этим сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН "Удар" Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности транспортировали взрывоопасный предмет на полигон, где уничтожили его накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Гранату нашли при проведении ремонтных работ на крыше дома на улице Байкальской. Специалисты осмотрели предмет и установили, что это ручная граната Рдултовского образца 1914 года со следами коррозии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону, граната находилась во взведенном состоянии без предохранительной чеки. В доме, на крыше которого ее нашли, никто не живет. Собственник приобрел здание недавно.