В башне "Нева-Тауэр" в "Москва-Сити" выбило стекла после падения сбитого БПЛА

Остекление нарушено на площади 100 кв. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. После падения сбитого БПЛА в башне "Нева-Тауэр" в Москва-Сити нарушено остекление на трех этажах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В башне "Нева-Тауэр" в Москва-Сити после падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о трех сбитых беспилотниках. Первый упал в Можайском районе Московской области, второй - в районе Москва-Сити. Третий дрон был подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и упал в районе подмосковных Химок.