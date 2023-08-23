В "Аскании-Нова" сообщили о ракетном ударе ВСУ по заповеднику

Начавшийся пожар удалось ликвидировать, отметили в заповеднике

ГЕНИЧЕСК, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по уникальному заповеднику "Аскания-Нова" в Херсонской области, пожарным удалось ликвидировать начавшийся пожар и предотвратить гибель краснокнижных животных. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

22 августа около 13:00 мск в результате падения украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности. "Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны. Силами пожарной команды заповедника, управления МЧС по Херсонской области и военных, ландшафтный пожар был локализован на площади 300 га и ликвидирован", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара также поучаствовали сотрудники Института животноводства степных районов имени Н. Ф. Иванова, ГПОХ "Асканийское" и местные фермеры. "Благодаря слаженным, профессиональным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространение огня на близлежащие населенные пункты и дендропарк, а также избежать человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, обитающих в Большом Чапельском поде в полувольных условиях", - подчеркнули в пресс-службе.

Нанесенный заповеднику ущерб устанавливается. "Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - добавили представители заповедника.

Аскания-Нова - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. Занимает площадь более 33 тыс. га, из них 11 054 га - "абсолютно заповедная" степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. В густых травах обитают не менее 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих, в разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, в заповеднике произрастает 478 видов высших растений.