В Красноярском крае двоих рабочих насмерть засыпало зерном в агрокомплексе

Прокуратура начала проверку

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Двоих рабочих агрокомплекса в Назаровском районе Красноярского края насмерть засыпало зерном во время обслуживания сушильного комплекса. Прокуратура региона начала проверку, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"Двоих рабочих насмерть засыпало зерном в Назаровском районе. Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Проведение доследственной проверки поставлено на контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, происшествие случилось в селе Красная Поляна. "Аппаратчик обработки зерна и его помощник в ночную смену выполняли работы по обслуживанию сушильного комплекса в агрокомплексе. Предположительно, они попытались самостоятельно устранить образовавшийся засор при работающем оборудовании. В результате работники оказались затянуты вглубь контейнера с сырым зерном и погибли от недостатка воздуха", - пояснили в прокуратуре.