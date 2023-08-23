В ЛНР нашли более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину

В правоохранительных органах региона рассказали, что стоимость некоторых икон превышает 1 млн рублей

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили более 100 православных икон, которые украинские военные собирались вывезти весной 2022 года на территорию Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон. Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника, частным лицам, на территорию Украины", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах региона рассказали ТАСС, что стоимость некоторых икон превышает 1 млн рублей.