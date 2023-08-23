В Приморье 11 сел вновь остались без транспортного сообщения из-за сильных дождей

Переливы зафиксировали в Хорольском, Октябрьском, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах, а также в Михайловском и Дальнереченском районах

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Транспортное сообщение с 11 населенными пунктами в Приморском крае вновь нарушено из-за сильных дождей, которые начались в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерство транспорта Приморья.

"От транспортного сообщения в крае отрезаны 11 населенных пунктов", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

В частности, переливы зафиксированы в Хорольском, Октябрьском, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах, а также в Михайловском и Дальнереченском районах.

Активные фронты приносят сильные дожди по всему Приморскому краю. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.