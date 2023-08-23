В Босфоре частично остановили движение судов из-за поломки судна

Как сообщило управление береговой охраны Турции, для оказания помощи судну направили два буксира

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Судоходство остановлено в Босфоре в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в пролив судна. Об этом сообщил телеканал TV-100.

По данным турецкого управления береговой охраны, у 244-метрового танкера Guanyin, который следует из России в Китай, в районе морской стоянки Тюркэли (у входа в Босфор со стороны Черного моря) вышел из строя двигатель. "В этот район немедленно были направлены два наших буксира и лоцман. Судоходство в обе стороны временно приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.

По информации морской компании Tribeca Shipping, танкер ходит под флагом Либерии.