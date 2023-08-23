23 августа, 06:22
Лесные пожары в России

В Ростовской области в Орловском районе сняли режим ЧС

Глава района Юрий Харенко также сообщил о ликвидации лесного пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Режим ЧС, действовавший в Орловском районе Ростовской области из-за крупного лесного пожара, снят. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Юрий Харенко.

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"Пожар на территории Красноармейского сельского поселения ликвидирован, режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня снят", - написал он.

Во вторник в Орловском районе из-за крупного лесного пожара был введен режим ЧС. На месте была организована работа штаба по ликвидации ЧС.

Ранее власти сообщали, что пожар возник вечером в понедельник в Зимовниковском лесничестве, быстрому распространению огня способствовали высокая температура воздуха и ветер. Возгоранию была присвоена категория крупного пожара. К тушению огня было привлечено около 274 человек и 79 единиц техники. Полностью потушить пожар, площадь которого составила 198 гектаров, удалось к вечеру вторника.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРостовская область
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