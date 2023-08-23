В Белгородской области три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство, когда люди находились на улице

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Три человека погибли при атаке БПЛА села Лавы Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского округа трое мирных жителей погибли. ВС Украины сбросили с БПЛА взрывное устройство, когда люди находились на улице. От полученных ран двое мужчин скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего врачи боролись до последнего, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", - проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось, что БПЛА сбросил две гранаты на территорию санатория в селе Лавы, в результате в здании был поврежден фасад и выбиты четыре окна.