23 августа, 06:43

В Кабардино-Балкарии пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан

Суд приговорил одного обвиняемого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, еще два человека получили условные сроки

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов Кабардино-Балкарии пресекли незаконный канал миграции иностранных граждан в РФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ России по республике.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации на территории региона канала незаконной миграции иностранных граждан. Установлено, что Гуляева М. А., Кайтукова К. К. и Шанкан Ваил представили в МВД по КБР ходатайства о выдаче приглашений на въезд в страну для иностранных граждан, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых уполномоченным территориальным органом в последующем оформлены соответствующие разрешительные документы", - говорится в сообщении.

Указанные лица решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. "Шанкан Ваил приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Гуляева - к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, Кайтукова - к 1 году лишения свободы условно", - отметили в ведомстве. 

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РоссияКабардино-Балкария
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