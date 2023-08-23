Число пострадавших в ДТП с 10 машинами в Воронеже выросло до 7

Участники аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в столкновении 10 машин в Воронеже выросло до 7 человек, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Накануне в Воронеже произошло столкновение 10 транспортных средств, сообщалось о 3 пострадавших. "В результате ДТП водитель автомобиля "Опель Астра" и его пассажиры, 52-летний и 42-летний мужчины, водители транспортных средств "Фольксваген Туарег", "Шевроле Клас", "Фольксваген Гольф", а также пассажир автомобиля "Лада Гранта", 27-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во вторник в 14:50 в Воронеже водитель автомобиля Opel Astra по улице Антонова Овсеенко не учел погодные условия и скоростной режим и столкнулся с экскаватором-погрузчиком JCB 3C, затем с автомобилем "КамАЗ", после чего по инерции произошло массовое столкновение с двигавшимися в попутном автомобилями Volkswagen Touareg, Volkswagen Golf, Datsun, Chevrolet, Hyundai Solaris, Jeep Grand Cherokee, который в свою очередь столкнулся с автомобилем LADA Granta.