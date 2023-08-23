В Москве задержали водителя каршеринга без прав, сбившего женщину с ребенком

Здоровью ребенка причинен тяжкий вред

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля каршеринга, сбивший мать с ребенком на пешеходном переходе на юго-западе Москвы, задержан, сообщили журналистам в столичной прокуратуре.

"27-летний водитель задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами), - говорится в сообщении.

Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. "В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, а суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

ДТП произошло накануне вечером на Веневской улице в районе дома 6. Водитель каршерингового автомобиля сбил женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с травмами был госпитализирован. Водитель от медосвидетельствования отказался.