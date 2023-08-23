В ЛНР ликвидировали диверсантов ВСУ, планировавших совершить теракты в канун выборов

Операцию провели бойцы отряда специального назначения Барс-16 "Кубань", сообщили в правоохранительных органах региона

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Бойцы отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" ликвидировали в ЛНР украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая собиралась провести теракты против чиновников на территории республики в преддверии выборов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Нами была получена оперативная информация о том, что в определенный момент противник в районе населенного пункта Спорное забросит ДРГ для перехода линии боевого соприкосновения и дальнейшего проведения террористических актов против ряда госслужащих в канун выборов. Данный участок местности находится в зоне ответственности подразделения Барс-16 "Кубань". Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь ЛБС (линию боевого соприкосновения - прим. ТАСС) и уничтожило их огнем стрелкового оружия и артиллерии", - рассказал собеседник агентства.