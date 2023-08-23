23 августа, 07:04

При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

По предварительным данным, в момент обрушения на строительной площадке находились 35-40 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Минимум 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в среду около 10:00 по местному времени (07:30 мск) примерно в 20 км к северо-западу от города Аиджал.

"На настоящий момент найдены тела 17 человек, многие числятся пропавшими без вести", - цитирует агентство Press Trust of India представителя полиции.

По предварительным данным, в момент обрушения на строительной площадке находились 35-40 человек. Ведутся спасательные работы. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация