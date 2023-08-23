В Подмосковье у ранее судимого мужчины обнаружили оружие и боеприпасы

Подозреваемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы, в том числе автоматы, ружья и гранаты, найден в гараже и багажнике автомобиля ранее судимого жителя Королева. Подозреваемый задержан, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"При обыске в гаражном боксе, а также в багажнике автомобиля мужчины полицейские обнаружили и изъяли 10 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, помповым гладкоствольным ружьем, обрезами винтовки и ружья, а также более 6 тысяч патронов различного калибра, 8 гранат и основные части к различным моделям огнестрельного оружия", - сказала она.

По словам Петровой, ранее судимого за кражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, задержали сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ. "Согласно заключению сотрудников ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть патронов изготовлена промышленным способом, а нарезная винтовка, в конструкцию которой самодельным способом внесены изменения, является огнестрельным оружием. Все исследованное пригодно для произведения выстрелов", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции. Проводится экспертиза остальных изъятых предметов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ст. 222 УК РФ). Он арестован.