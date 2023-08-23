Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ

Под огнем оказались Ворошиловский и Киевский районы, уточнил Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Центр Донецка находится под массированным обстрелом артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), под огнем оказались Ворошиловский и Киевский районы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Центр Донецка под массированным обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд", - написал Кулемзин. Он отметил, что данные уточняются.

В свою очередь представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале сообщило, что ВСУ с 09:10 до 09:45 мск выпустили по городу девять снарядов калибра 155 мм.