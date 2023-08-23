В Великих Луках произошла авария, обесточившая здания на 32 улицах

По данным энергетиков, причиной инцидента стало технологическое повреждение кабельной линии, износ изоляции

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Авария на электросетях произошла в городе Великие Луки Псковской области, из-за чего обесточенными оказались здания, расположенные на 32 улицах муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города, по предварительной оценке, без электричества оставались более 2 тыс. человек. В зоне отключения - пять многоквартирных жилых домов на улице Запрудной. Остальные улицы, на которых пропало электричество, это частный сектор.

"Произошло внеплановое отключение электроснабжения на улицах Запрудная, Фурманова, проезд Манежный, улица Южная, Лермонтова, Запрудная, Пархоменко, Ухтомского, Манежная, Фурманова, Чапаева. На месте работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным администрации города, также были обесточены здания на улице Пригородной, переулке Лермонтова, проспекте Парашютном, на улице Лермонтова. Отключение электроснабжения зафиксировали на улице Революционной, Яна-Арно, Космонавтов, Манежной, на улице 8 Марта и улице Леваневского.

Позже в Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС об устранении аварии.

"Электроснабжение полностью восстановлено. По данным энергетиков, причина инцидента: технологическое повреждение кабельной линии, износ изоляции. В настоящее время проблема устранена. Все потребители запитаны по основной схеме", - сказала собеседница агентства.