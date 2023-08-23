Во Владивостоке из-за ливней упала опорная стенка, подтоплена школа и низкие участки дорог

По информации мэрии, на время непогоды подразделения городского предприятия электрических сетей перевели в режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Сильные ливни во Владивостоке привели к протечке в крыше ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению низких участков дорог. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик, ремонтирующий кровлю школы, устранит последствия за свой счет.

"В 74 школе был начат ремонт крыши, и подрядчик, после того как демонтировал часть кровли, затянул тентом, но с таким объемом дождя, к сожалению, тент не справился, в связи с чем произошла протечка. В настоящее время идет работа по восстановлению тента, чтобы не попадал еще дождь. Дальше мы будем просушивать здание силами подрядчика. Это брак в его работе", - сказал в распространенном пресс-службой видео первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко.

По его словам, также возле лицея №41 в результате напора воды оказалась завалена одна секция подпорной стены. Специалисты сейчас оценивают ущерб и готовят техническое решение по восстановлению конструкции. Упавшую секцию вывезут с территории лицея в течение нескольких дней. Дмитриенко подчеркнул, что информация о ситуации в школах и детских садах города приходит в администрацию города ежечасно.

По данным мэрии, во время усиления дождя в городе затапливает несколько низких участков дорог, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации. Также вода зашла в подвалы некоторых социальных учреждений. Пожарно-спасательные отряды сейчас проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

Количество осадков, выпавших во Владивостоке за первую половину среды, составило 72 мм в городе и 80 мм в пригороде при норме для всего августа 176 мм. По информации мэрии, на время непогоды подразделения Владивостокского предприятия электрических сетей переведены в режим повышенной готовности. В городе для безопасности пассажиров остановлена единственная трамвайная линия. Когда дождь усиливается, вода скапливается в пониженных местах Владивостока, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации.

Активные фронты приносят сильные дожди по всему Приморскому краю. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.