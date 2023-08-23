В трех населенных пунктах ЛНР на сутки сократили подачу воды до 50% из-за аварии

Ремонтные работы планируют завершить до 10:00 мск 24 августа

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Подача воды в три населенных пункта Луганской Народной Республики (ЛНР) на сутки сокращена до 50% из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия ЛНР "Лугансквода" в Telegram-канале.

"23 августа аварийно сокращена подача воды на Алчевск и ряд сел Славяносербского района. С 10:00 мск <…> сокращена подача воды на город Алчевск на 40%, на поселок Лотиково на 50%, на город Зимогорье на 50%. Прекращена подача воды на поселок Карпаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отключения водоснабжения стали аварийные работы на насосной станции, специалисты уже приступили к устранению повреждения. Ремонтные работы планируют завершить до 10:00 мск 24 августа.