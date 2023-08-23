Во Владивостоке запустили трамвайную линию после остановки из-за ливня

Синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Единственная трамвайная линия во Владивостоке вновь запущена после временной остановки из-за сильных дождей в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

"Управление транспорта сообщает, что трамваи пошли", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока, в районе служебной парковки аэропорта наблюдается подтопление. Для откачки воды задействованы два пожарных автомобиля. При этом аэропорт работает штатно, задержек на вылет и прилет по метеоусловиям нет.

Ранее линия была остановлена из-за сильных дождей ради безопасности пассажиров. Сейчас в городе продолжается переменный дождь. На помощь дорожным и коммунальным службам пришли спасатели. Они ведут откачку воды в низменных точках города, а также из подвалов социальных учреждений. Зафиксирована протечка ремонтируемой крыши в школе №74.

В Приморском крае продолжаются сильные дожди, от дорожного сообщения отрезано 11 населенных пунктов. Как сообщает прокуратура Приморского края, в поселке Липовцы произошло обрушения дорожного полотна на автодороге местного значения в непосредственной близости от моста.

Активные фронты приносят сильные дожди по всему Приморскому краю. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.