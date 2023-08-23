Россельхознадзор подтвердил обнаружение в Воронеже на рынке мяса с сибирской язвой

Сотрудники ведомства выдали требования о приостановлении реализации, перемещения и вывоза животноводческой продукции на рынке

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты ветеринарной службы обнаружили зараженное сибирской язвой мясо на рынке "1000 мелочей" в Воронеже. Мясо после лабораторного подтверждения сибирской язвы сожжено, на рынке проводятся дезинфекционные мероприятия, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

"В камерах хранения ООО УК "Торс" рынок "1 000 мелочей" в Воронеже специалистами управления было отобрано 14 проб от говядины и от продукции, находящейся на совместном хранении <...> в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы <...> проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отобранные на рынке пробы были направлены на исследования в Белгородскую испытательную лабораторию федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных", где и подтвердили наличие сибирской язвы. Как уточняется в сообщении, сотрудники управления Россельхознадзора выдали требования о приостановлении реализации, перемещения, вывоза животноводческой продукции ООО УК "Торс" рынок "1 000 мелочей", а также запретили на рынке выдачу ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, новых случаев сибирской язвы на 23 августа не выявлено, медицинские работники наблюдают за симптомами заболевания у контактных лиц, так как инкубационный период составляет до восьми дней. Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинсекция и дератизация, организован отбор проб из почвы, воды, смывов, шкур, мяса и других объектов.

Об очагах

В Воронежской области выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором в холодильниках мясного ряда рынка "1000 мелочей" в Воронеже стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин до 23 октября. В радиусе 2 и 7 км от очага в Воронеже установлены неблагополучная, угрожаемая зоны по сибирской язве. Очаг запрещено посещать посторонним лицам, также на территории нельзя ввозить и вывозить животных, проводить их убой, вывозить продукты убоя и молоко, проводить ярмарки и охоту.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, лабораторно подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой на хуторе Красные Холмы, мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, причиной заражения стала разделка туши зараженного животного, все контактные лица находятся под контролем врачей. Власти области ввели на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского режим ЧС до 16 ноября. Для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз-вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.