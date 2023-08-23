В тушении лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале участвует самолет из России

В ликвидации возгорания участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, свыше 600 единиц пожарной техники и почти 2,6 тыс. человек, уточнил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Самолет-амфибия, арендованный Турцией у России, задействован в тушении крупного лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в прямом эфире телеканала TRT.

"В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолет", - сказал министр.

По его словам, всего в тушении пожара, охватившего площадь в 1,5 тыс. га, участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, свыше 600 единиц пожарной техники и почти 2,6 тыс. человек. Министр также сообщил, что пролив Дарданеллы пока закрыт для судоходства в обе стороны, из него набирают воду для тушения пожара самолеты-амфибии.

Глава Минсельхоза Турции отметил, что ситуация пока благоприятствует тушению пожара, однако более четкая картина станет понятна во второй половине дня, когда может усилиться ветер. Сейчас его скорость местами составляет 8,3 м/с.

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, от пожара в Чанаккале пострадали 84 человека, в основном от дыма. По его словам, 48 из них помощь была оказана в медучреждениях, остальные получили помощь на месте. В районе пожаров находятся порядка 80 машин скорой помощи.