В Брянской области по пытавшейся проникнуть украинской ДРГ нанесли массированный удар

В ЦОС ФСБ России отметили, что нарушения государственной границы не допущено

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинскому диверсионному формированию, пытавшемуся накануне проникнуть через границу в Брянскую область. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", - сообщили в ФСБ.

Нарушения государственной границы не допущено, добавили в ЦОС.

О попытке украинской диверсионной группы проникнуть на территорию Климовского района накануне в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ по Брянской области, Минобороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена.