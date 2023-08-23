В Приамурье число обращений об ущербе от града выросло до 1,2 тыс.

Предварительный ущерб по социальным объектам оценивается в 20 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. обращений от жителей Завитинска в Приамурье поступило в местную администрацию после прошедшего града, который повредил крыши домов 20 августа. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты (ГЗ) и пожарной безопасности (ПБ).

"В администрацию поступило более 1,2 тыс. обращений граждан о нанесенном ущербе, со вчерашнего дня на территории города работают три оценочных комиссии", - сказано в публикации. Ранее сообщалось о 800 обращениях.

За 22 августа специалисты обследовали 47 частных и 71 многоквартирный жилой дом. Жителям частных домов, не имеющих другого жилья в собственности, выплатят компенсацию в размере 20 тыс. рублей. Управляющим компаниям многоквартирных домов предоставят материалы для восстановления крыш. Предварительный ущерб по социальным объектам оценивается в 20 млн рублей.

На территории округа введен режим ЧС локального характера. Для ликвидации последствий на место выехали три группы спасателей из Благовещенска, Белогорска и Свободного Амурского центра ГЗ и ПБ .

20 августа в Завитинске прошел крупный град диаметром 21 мм. Пострадали крыши и окна частных и многоквартирных жилых домов, школы, детские сады, больница, автомобильный транспорт. Последний раз подобные осадки выпали в 2022 году в Михайловском и Тамбовском районах, где пострадали только сельхозполя.