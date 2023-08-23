23 августа, 08:05

На границе Литвы и Белоруссии неизвестные спилили два пограничных столба с камерами

На месте происшествия ведутся восстановительные работы

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Неизвестные лица спилили два пограничных столба с видеокамерами, находившиеся на территории Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились", - сказал он.

По словам представителя погранохраны, на месте происшествия ведутся восстановительные работы. "Никаких прорех на границе не возникло. Территория находилась под наблюдением находящихся рядом систем видеоконтроля", - утверждал он. 

Теги:
БелоруссияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация