На границе Литвы и Белоруссии неизвестные спилили два пограничных столба с камерами

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Неизвестные лица спилили два пограничных столба с видеокамерами, находившиеся на территории Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.
"Два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились", - сказал он.
По словам представителя погранохраны, на месте происшествия ведутся восстановительные работы. "Никаких прорех на границе не возникло. Территория находилась под наблюдением находящихся рядом систем видеоконтроля", - утверждал он.