На границе Литвы и Белоруссии неизвестные спилили два пограничных столба с камерами

На месте происшествия ведутся восстановительные работы

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Неизвестные лица спилили два пограничных столба с видеокамерами, находившиеся на территории Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились", - сказал он.

По словам представителя погранохраны, на месте происшествия ведутся восстановительные работы. "Никаких прорех на границе не возникло. Территория находилась под наблюдением находящихся рядом систем видеоконтроля", - утверждал он.