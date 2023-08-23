Под Волгоградом в реке Ахтубе затонул буксир-толкач

В межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что специалисты отобрали пробы воды для установления негативного влияния на водный объект

ТАСС, 23 августа. Буксир-толкач "Бурлак" затонул в акватории реки Ахтубы в Среднеахтубинском районе в Волгоградской области, место затопления судна установлено. Инспекторами отобраны пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект, сообщили журналистам в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

В адрес межрегионального управления из Волгоградской транспортной прокуратуры поступила информация о затоплении буксира-толкача "Бурлак" в акватории реки Ахтубы.

"Инспекторы межрегионального управления в рамках проверки, проводимой Волгоградской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО", выехали на место происшествия. Установлено место затопления судна, <...> отобраны пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведения лабораторных исследований будет оценен размер вреда, а также приняты меры реагирования в рамках компетенции. Ситуация находится на контроле ведомства.