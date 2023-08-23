Суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы войны

Дело из 14 томов ранее поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора региона

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил заявление прокурора Волгоградской области удовлетворить", - сказала судья Алевтина Курникова.

В июне дело из 14 томов поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Как отметил в ходе заседания прокурор, наиболее сильно город пострадал 23 августа 1942 года в результате ожесточенных воздушных бомбардировок и длительных наземных боев. "Этот день стал одним из самых страшных дней для Сталинграда. Сотни немецких самолетов непрерывными волнами бомбили город. Начался пожар, исторический облик города был утерян. В этот день погибли десятки тысяч мирных жителей. 23 августа установлен Днем памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией. Символичным считаю, что именно сегодня мы заканчиваем рассмотрение гражданского дела, значимость решения которого невозможно переоценить", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в ходе предварительного следствия по уголовному делу изучены архивные материалы по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. "Проведенный анализ этих материалов в совокупности с результатами поисковых мероприятий и свидетельствами очевидцев показал, что оккупационные администрации и войска вермахта на территории Сталинградской области совершали массовые убийства и повсеместные грабежи, обрекавшие население на голодную смерть. Они отбирали у мирного населения последнюю обувь и одежду, все продукты питания. Для многих основной пищей становились мясо и кожа павших животных", - отметили в СК.

В результате раскопок было установлено, что множество жертв фашистов умирали в мучениях, будучи засыпанными заживо землей. Среди них женщины с грудными детьми и старики. Многие были закопаны сразу после нанесения им жестоких увечий. Фашистами массово сжигались здания детских садов и аптек, школ и больниц, клубов и библиотек, уничтожался скот и сельскохозяйственный инвентарь. В СК отметили, что в ходе расследования в селе Водино Октябрьского района Волгоградской области обнаружено место массового захоронения 43 мирных граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками. Наряду с костными останками людей при проведении раскопок найдены пули и гильзы, фрагменты предметов одежды и обуви. "Согласно выводам экспертов, обнаруженные останки принадлежали мужчинам, женщинам и детям в возрасте от 2 до 12 лет. При проведении исследований у погибших были выявлены огнестрельные пулевые повреждения", - добавили в СК.

Дело о геноциде

Ранее ФСБ предоставила суду более 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области. Материалы о преступлениях нацистов, совершенных на оккупированной территории Сталинградской области, также предоставил суду музей-заповедник "Сталинградская битва". На территории Сталинграда и Сталинградской области в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.