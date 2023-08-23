В Югре ликвидировали все природные пожары

В департаменте недропользования и природных ресурсов региона сообщили, что специалисты продолжают мониторинг территории

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты авиационной и наземной охраны лесов потушили все природные пожары на территории Югры. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на 9:00 23 августа, в Югре не зафиксированы природные пожары. Специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов Югры продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, патрулируют леса на земле. За сутки в регионе потушили один лесной пожар", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 20 августа проводились работы по тушению четырех лесных пожаров на общей площади 16,2 га. По состоянию на 21 августа, в регионе действовал один лесной пожар на площади 2,5 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. В регионе действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 166 ландшафтных пожаров на площади 27565,53 га, 636 лесных пожаров на площади 62306,37 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.