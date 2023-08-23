В Ленобласти четыре ребенка попали в реанимацию из-за отравления грибами

Инцидент произошел в одном из детских лагерей, по факту произошедшего проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Четыре ребенка находятся в реанимации из-за отравления грибами в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в комитете по здравоохранению региона.

"Четверо подростков доставлены в реанимацию Пикалевской городской больницы. Состояние оценивается как тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Планируется перевод в токсикологический центр Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что отравились грибами пять детей, одну пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Инцидент произошел в одном из детских лагерей, по факту произошедшего проводится проверка.