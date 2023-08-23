На юго-востоке Ирана от последствий пыльной бури пострадали почти 500 человек

Еще один погиб

ТАСС, 23 августа. По меньшей мере 488 человек пострадали в результате песчаной бури, накрывшей провинцию Систан и Белуджистан, расположенную на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на местные экстренные службы.

По их данным, за прошедшие двое суток в медучреждения обратились не менее 488 человек, 64 из них были вынуждены остаться под наблюдением специалистов. Кроме того, один человек умер в больнице, куда он был доставлен после некоего инцидента, произошедшего из-за ухудшения горизонтальной видимости.

На настоящий момент видимость в некоторых районах Систана и Белуджистана снизилась до 300 м. Скорость ветра достигает 94 км/ч. Сотрудники экстренных служб рекомендуют людям, находящимся в группе риска, не покидать свои дома без крайней необходимости, а в случае выхода за пределы помещений надевать респираторные маски.