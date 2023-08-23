Во Флоренции неизвестные нанесли надписи на опоры исторического коридора Вазари

Мэр Дарио Нарделла назвал произошедшее "постыдным актом вандализма"

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Вандалы нанесли надписи на колонны, которые поддерживают коридор Вазари - 750-метровый надземный переход, соединяющий старинные аристократические дворцы Палаццо Веккьо и Палаццо Питти в историческом центре Флоренции. Об этом сообщило агентство ANSA.

Мэр Дарио Нарделла назвал произошедшее "постыдным актом вандализма". "Мы немедленно начали расследование вместе с муниципальной полицией. Мы будем использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать этих презренных людей и наказать их соответствующим образом", - приводит агентство его слова.

По словам мэра, руководство Галереи Уффици заверило его, что "незамедлительно вмешается", чтобы отмыть колонны. "Любой, кто наносит ущерб культурному наследию, совершает очень серьезное преступление", - сказал Нарделла.

Коридор Вазари представляет собой крытую галерею и является важной частью художественной галереи Уффици. В 1565 году великий герцог Тосканы Козимо I Медичи заказал архитектору Джорджо Вазари строительство коридора, который связал два дворца Медичи - Веккьо (ныне - мэрия) и Питти (ныне - музей). Конструкция была возведена за пять месяцев.

Со временем коридор обрел особый статус в знаменитом музее. В XIX веке его приспособили под галерею автопортретов. С 2001 года в коридор, где выставлено около 700 картин, в том числе "Венера Урбинская" Тициана, а также творения Джотто, Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи, зрителей пускают маленькими группами и только по предварительной записи.

Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания, в частности, для экоактивистов, которые нередко обливают краской исторические памятники во время своих акций. По его словам, речь идет о нормативном акте, который заставит "ответственных за ущерб оплачивать работы, необходимые для восстановления объектов".