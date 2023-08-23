В Греции за поджоги лесов арестовали пять человек

По данным телеканала ERT-news, на острове Родос на днях был, в частности, арестован 20-летний турист из Германии

АФИНЫ, 23 августа. /ТАСС/. Пять человек были арестованы в Греции за поджоги лесов, расследуются случаи возникновения пожаров в столичной области Аттика и области Эврос на северо-востоке страны. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

По его данным, на острове Родос на днях был, в частности, арестован 20-летний турист из Германии. Сотрудники гостиницы в районе Фанес, где он остановился, видели, как турист поджег камыш. В свою очередь молодой человек заявил пожарным, что увидел пожар и пошел его тушить. Суд признал туриста виновным, приговорил к одному году лишения свободы условно, после чего он был освобожден.

На острове Кефалония полиция арестовала пожарного, который сезонно принимался на службу. Его обвиняют в том, что он сам совершил пять поджогов на этом острове, два из них - в этом году, отмечает телеканал. Задержания были проведены и в других районах Греции, также были найдены самодельные зажигательные устройства.

Пожары происходят в разных районах Греции в последнее время довольно часто. На западе Аттики во вторник утром в течение нескольких минут возникли сразу четыре возгорания. По оценкам сотрудников пожарной службы, за инцидентами стоит организованный план поджигателей. Расследованием всех этих пожаров занимается управление по борьбе с поджогами, отмечает телеканал. При этом 15 пожаров, вспыхнувших в понедельник в области Эврос в труднодоступных местах недалеко от сухопутной греко-турецкой границы, тоже считаются подозрительными. В расследовании причин их возникновения помимо пожарной службы также участвует Служба безопасности Греции.

Представитель по печати Пожарной службы Греции Яннис Артопиос сообщил во вторник, что за сутки в стране произошли 93 новых природных пожара. Большинство из них были потушены еще на начальной стадии, сказал он.