В Саранске основателя финансовой пирамиды приговорили к 6,5 года колонии

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба

ТАСС, 23 августа. Ленинский районный суд города Саранска приговорил жителя Чувашии к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию финансовой пирамиды и хищение более 200 млн рублей у пенсионеров из пяти регионов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия.

"Ленинский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя прокуратуры республики о виновности 31-летнего жителя Чувашии в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере). <…> С учетом позиции прокуратуры суд приговорил виновного к шести годам шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в январе 2020 года житель Чувашии с целью личного незаконного обогащения зарегистрировал кредитный потребительский кооператив "Надежный" и путем обмана начал привлекать денежные средства граждан пенсионного возраста для инвестирования в "высокодоходный бизнес". При этом мужчина гарантировал не только возврат всех вложенных денежных средств, но и получение дополнительного дохода в виде начисления высоких процентов. Пенсионеры из пяти регионов страны добровольно вкладывали свои средства в надежде сохранить и увеличить накопления. В результате за год преступной деятельности мужчина похитил денежные средства 406 граждан на общую сумму около 210 млн рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.