В пригороде Афин пожарные начали эвакуацию трех поселков

По словам пожарных, огненный фронт продвигается на восток в направлении районов Агия-Параскеви, Дардиза и Агиос-Иоаннис-Россос

АФИНЫ, 23 августа. /ТАСС/. Пожарные начали эвакуацию трех поселков в районе горы Парнита в пригороде Афин из-за распространяющегося там лесного пожара. Об этом сообщил телеканал Mega.

Пожар в местечке Фили на окраине горы Парнита вспыхнул во вторник и быстро распространяется из-за жаркой погоды и сильного ветра. В среду пожарные начали эвакуацию жителей поселков Агия-Параскеви, Капота и Лефандо в афинский городской район Мениди, так как пламя опасно приближается к домам в этих населенных пунктах. По словам пожарных, огненный фронт продвигается на восток в направлении районов Агия-Параскеви, Дардиза и Агиос-Иоаннис-Россос.

В свою очередь министерство по делам миграции и убежища готовится к эвакуации центра содержания мигрантов в местечке Амигдалеза, около 700 размещенных там мигрантов будут переведены в Малакасу.

Тушением лесного пожара в районе горы Парнита занимаются 202 пожарных на 65 автомобилях, 9 отрядов пеших пожарных, добровольцы и муниципальные служащие. С воздуха воду сбрасывают на очаги огня 2 самолета и 5 вертолетов. Пожарные предпринимают усилия, чтобы защитить от огня национальный парк на горе Парнита, а также спасти имущество граждан в поселках, которые эвакуируются.

Продолжаются усилия по тушению пожара вокруг города Александруполис на северо-востоке страны, который не прекращается уже пятый день. Пожарные также занимаются локализацией пожаров около города Аспропиргос в 15 км от Афин, в областях Беотия, Аркадия, Нафпактия, Ливадия, Кавала, Родопи, а также на острове Эвбея.