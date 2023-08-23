23 августа, 09:28

В ДТП на Украине погибли 12 человек

Среди жертв - 6 детей от 2 до 12 лет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двенадцать человек, в том числе шесть детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Винницкой области Украины. Об этом сообщило региональное управление Национальной полиции.

"В результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей от 2 до 12 лет", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Уточняется, что авария произошла во вторник вечером около села Бродецкое Хмельницкого района. Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

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Украина
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