Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.