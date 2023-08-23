23 августа, 09:02
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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