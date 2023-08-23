Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Эвану Гершковичу 24 августа

Заседание будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 24 августа рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрит ходатайство следователя ФСБ о продлении срока содержания под стражей Гершковичу в 09:00 мск 24 августа", - сказали агентству. Заседание будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы. Ранее в ходе заседаний Лефортовского суда об избрании ареста американскому журналисту и о продлении ареста в суде объявлялась эвакуация без объяснения причин. Предыдущий срок содержания сотрудника The Wall Street Journal истекает 30 августа.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Гершкович является гражданином США. Президент США Джо Байден заявлял, что власти Соединенных Штатов считают арест журналиста незаконным и требуют его освобождения.