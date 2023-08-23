В Крыму задержали старейшину "Свидетелей Иеговы"

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной религиозной организации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с центром по противодействию экстремизму регионального МВД задержали в городе Джанкое лидера ячейки религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), который проводил собрания с адептами по видеосвязи, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Пресечена деятельность лидера джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетелей Иеговы". <...> Старейшина по видеосвязи проводил собрания с адептами, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов. Также он занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной религиозной организации). При обыске в доме старейшины изъяли экстремистскую литературу.