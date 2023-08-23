В Белгородской области девять домов получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил о повреждении одного автомобиля

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Девять жилых домов и один автомобиль повреждены в результате обстрела Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля", - сообщил он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы работают на месте, подворовой обход продолжается.