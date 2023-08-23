В Дагестане ущерб от майнинг-хищений электроэнергии составил около 160 млн рублей

В пресс-службе "Россети Северный Кавказ" сообщили, что за полтора года в регионе пресекли незаконную деятельность 36 ферм по добыче криптовалюты

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Ущерб от майнинг-хищений электроэнергии в Дагестане составил порядка 160 млн рублей за последние полтора года. Об этом сообщила пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" совместно с правоохранительными органами выявили незаконную деятельность 36 ферм по добыче криптовалюты в Республике Дагестан в 2022 году и первом полугодии 2023 года. Суммарный ущерб оценивается в 157,95 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из крупнейших объектов обнаружен в Каспийске. "Мощность незаконной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сравнимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир. Аналогичные случаи выявлены также в ряде других населенных пунктов, включая Махачкалу.

"При этом в целом за 2022 год и первое полугодие 2023 года объем похищенной электроэнергии составил почти 34 млн кВт.ч. По каждому случаю специалисты энергокомпании составили акты о бездоговорном и безучетном потреблении. Вместе с соответствующими заявлениями они направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства, в том числе для возбуждения уголовных дел и административных производств", - добавили в пресс-службе.

Как отмечал ранее глава региона Сергей Меликов, реализация мер по повышению надежности энергоснабжения в Республике Дагестан откладывается до 2030 года из-за отсутствия источника финансирования, он также отметил, что обратился за помощью к президенту.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям электричества в ряде городов и районов республики.