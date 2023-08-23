В Ленобласти задержали главу поселения за самовольный ввод в эксплуатацию аварийного дома

Правоохранители намерены просить суд о заключении фигуранта под стражу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Бывший глава администрации Приладожского городского поселения в Кировском районе Ленинградской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В 2017 году чиновник подписал, не имея на то права, разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного многоквартирного дома с существенными нарушениями, допущенными при строительстве - в итоге здание, квартиры в котором получили в том числе дети-сироты, за считанные годы пришло в аварийное состояние. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела сотрудники СК совместно с коллегами из УФСБ провели обыски в администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского района и по месту жительства подозреваемого. Правоохранители намерены просить суд о заключении фигуранта под стражу.

По данным следствия, глава поселения достоверно знал о том, что разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на Садовой улице, 2, в поселке Приладожском должен был выдать госстройнадзор Ленобласти, при этом обязательной экспертизе подлежала проектная документация объекта. Экспертизу не провели, а 28 июня 2017 года чиновник самолично подписал разрешение на ввод. В результате никто вовремя не выявил нарушения, допущенные при строительстве: отсутствие пола и рабочей дренажной системы в подвале дома, отсутствие технических условий для подключения канализации к магистрали.

Это привело к аварийному состоянию здания и нарушению прав и интересов собственников квартир. Среди них, отмечают в СК, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которым администрация района приобрела здесь жилплощадь. Кроме того, напором грунтовых вод, отводимых от проблемной трехэтажки, подтопило ближайший частный дом.